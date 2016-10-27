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Суд может запретить Великобритании выходить из ЕС - Reuters

Суд может запретить Великобритании выходить из ЕС - Reuters
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Высокий суд Северной Ирландии рассмотрит в пятницу иск, поданный властями Ирландии против решения правительства Великобритании выйти из Европейского союза без подтверждения его британским парламентом и региональными законодательными органами.

Как известно, большинство граждан Ирландии проголосовали против Brexit, потому что выход Великобритании из ЕС будет иметь крайне негативные последствия для экономики региона, в частности – сельского хозяйства, очень зависящего от дотаций Европейского союза. Власти Ирландии неоднократно заявляли о своих протестах против этого решения, однако правительство Великобритании не отреагировало на них. В связи с этим, власти Ирландии решили обжаловать решение кабинета министров в суде.

Межпартийная группа политиков, в том числе членов крупнейших националистических партий британской провинции, также требовали в этом месяце подтверждения решения о Brexit в Региональной ассамблее Северной Ирландии и других местных законодательных органах объединенного королевства. Судья, рассматривающий дело, заявил, что уже определился в своем решении, и огласит его в пятницу.

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