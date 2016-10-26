Переграв? НАТО розгорне свої батальйони у Східній Європі вже до літа 2017 року

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Як заявив сьогодні, двадцять шостого жовтня 2016 року, Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберґ, багатонаціональні батальйони НАТО буде розгорнуто в низці східноєвропейських держав-членів уже до літа 2017 року, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».Так, відповідно до заяви, зробленої Генсеком за результатами зустрічі очільників оборонних відомств держав-членів, багато держав виявили бажання взяти участь у комплектуванні цих батальйонів. Вбачається, що вони будуть справді багатонаціональними, що дасть змогу послати дуже чіткий сигнал для противника.Первісна схема формування батальйонів виглядає так: албанські, італійські, польські та словенські військові під керівництвом Канади, розміщені в Латвії; бельгійські, хорватські, французькі, люксембурзькі, норвезькі та голландські солдати, керовані німцями, у Литві; данські та французькі вояки під керівництвом Великобританії дислокуватимуться в Естонії, а бійці з румунської та британської армії спільно з батальйоном зі Сполучених штатів нестимуть службу у Польщі. Саміт міністрів оборони продовжиться і завтра. На ньому планується обговорити безпеку в Чорному морі та протидію кібер-атакам.