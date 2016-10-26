В Италии новое землетрясения - 5,4 балла

Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня днем в центральной части Италии произошло землетрясение силой в 5,4 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки были зафиксированы через два месяца после того, как сильнейшее землетрясение унесло жизни почти трехсот человек, полностью сровняв с землей несколько небольших городков – об этом передает replyua.net.
Геологическая служба Соединенных Штатов Америки первоначально прогнозировала это землетрясения на уровне 5,6 балла. Позднее она изменила свой прогноз, оценив его в 5,4 балла. Подземные толчки произошли на глубине 10 километров и никаких сообщений о разрушениях или пострадавших пока не поступало. Землетрясение произошло вблизи границы областей Марке и Умбрии с эпицентром вблизи города Кастельсантанджело-суль-Нера. Ощутили его и жители столицы Италии. В шесть вечера подземные толчки повторились, их сила достигла 6,4 баллов. В этот раз землетрясение ощущалось сильней всего к востоку от центрального итальянского города Перуджа.
Премьер-Министр Италии Маттео Ренци заявил, что он находится в постоянном контакте с Агентством гражданской защиты и заверил итальянцев, что «ситуация под контролем». Напоминаем, что предыдущее землетрясение произошло 24 августа, его эпицентром стало Аматриче.
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