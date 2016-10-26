валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

Миттеран и Олланд - лучший и худший президент Франции - французы

Миттеран и Олланд - лучший и худший президент Франции - французы
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, французы, отпраздновавшие сегодня 100-летие со дня рождения Франсуа Миттерана, крайне негативно относятся к Франсуа Олланду. «Казалось бы, одно и то же имя, один и тот же титул – а такой контраст», - пишут французские СМИ.

Миттеран, которого за правление во Франции и лидерство в партии называли «железным кулаком», завершил свой первый срок президентства в 1988 году с крайне высоким рейтингом популярности, благодаря знаковым политическим достижениям, которыми порадовал своих избирателей. Французы с радостью переизбрали его на второй срок, и он был президентом Франции до 1995 года.

Олланд, напротив, является самым непопулярным лидером в истории французских президентов . Его первый срок подходит к концу весной следующего года, и даже его ближайшие союзники открыто критикуют его решения и политику. Опросы предсказывают, что у него нет никаких шансов быть переизбранным. СМИ пишут, что история сложилась непредсказуемо: оба президента – представители социалистической партии, однако один из них был одним из самых почитаемых лидеров нации, другой рискует стать самым непопулярным.

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Миттеран и Олланд - лучший и худший президент Франции - французы

Сервіс по-російськи: Сбербанк оштрафував клієнта на 42 мільйони, посилаючись на судове рішення від 1900 року

Манн: Порошенко допускает все больше ошибок

Франция: Великобритании не удастся выйти из ЕС, оставив лишь то, что ей выгодно

67 детей крымских татар остались без отцов из-за репрессий Кремля

Бойовики ІД маскуються під мирне населення

Израиль отозвал своего представителя в ЮНЕСКО в знак протеста

«Немає різниці село чи Москва, скрізь - безнадія» - Саша Сотник показав як живе російська глибинка (відео)

В службі зайнятості порадили українцям, куди йти працювати, щоб заробити великі гроші

США вступили в военный союз с YPG, которых Турция считает террористами

У РФ підтвердили вирок Карпюку та Клиху: реакція МЗС та західної спільноти

Каспаров: питання про повернення Криму навіть не стоїть (відео)

Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании

Операція «рядового» Клімкіна з порятунку ЄС та Нідерландів

Західна преса коментує «злом» електронної пошти Суркова

США впервые за 24 года воздержались от голосования в Генеральной Ассамблеи ООН по Кубе

Портников: Голосуя за Додона, молдаване голосуют за кризис, конфликт и крах. Но это – их право

В окупованому Севастополі нова ініціатива: назвати вулицю іменем Мотороли

Нидерланды поблагодарили Украину за помощь в расследовании авиакатастрофы МН17

Кримський Бандерівець: Севастополь окупували пацюки. І зараз йдеться не про людей (відео)

 Новости за день