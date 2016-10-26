Миттеран и Олланд - лучший и худший президент Франции - французы

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, французы, отпраздновавшие сегодня 100-летие со дня рождения Франсуа Миттерана, крайне негативно относятся к Франсуа Олланду. «Казалось бы, одно и то же имя, один и тот же титул – а такой контраст», - пишут французские СМИ.
Миттеран, которого за правление во Франции и лидерство в партии называли «железным кулаком», завершил свой первый срок президентства в 1988 году с крайне высоким рейтингом популярности, благодаря знаковым политическим достижениям, которыми порадовал своих избирателей. Французы с радостью переизбрали его на второй срок, и он был президентом Франции до 1995 года.
Олланд, напротив, является самым непопулярным лидером в истории французских президентов . Его первый срок подходит к концу весной следующего года, и даже его ближайшие союзники открыто критикуют его решения и политику. Опросы предсказывают, что у него нет никаких шансов быть переизбранным. СМИ пишут, что история сложилась непредсказуемо: оба президента – представители социалистической партии, однако один из них был одним из самых почитаемых лидеров нации, другой рискует стать самым непопулярным.
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