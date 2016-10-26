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Франция: Великобритании не удастся выйти из ЕС, оставив лишь то, что ей выгодно

Франция: Великобритании не удастся выйти из ЕС, оставив лишь то, что ей выгодно
Информационное агентство Reuters сообщает, что министр сельского хозяйства Франции сегодня заявил, что Великобритания не сможет покинуть Европейский союз на максимально выгодных для нее условиях – об этом передает replyua.net.

Стефан Ле Фолл сообщил: «Выход Великобритании из Европейского союза не может предусматривать, что она откажется от всех проблем, сопряженных с членством, оставив только то, что ей выгодно». Он добавил: «Так не бывает – Британии не удастся извлечь лишь выходы и преимущества из выхода из ЕС, оставив все то, что ей «не подходит». Эти слова прозвучали во время переговоров Ле Фолла с его британским коллегой, проходившим сегодня в Лондоне.

Ле Фолл отметил: «Brexti – это выход, который неминуемо приводит страну к потере определенных преимуществ, и это нужно принять как само собой разумеющийся факт». Напоминаем, что ЕС предоставляет фермерам многих стран дотации и экономические льготы, в том числе – представителями мелкого сельскохозяйственного бизнеса Великобритании. Выход страны из ЕС грозит для этих предпринимателей полным крахом.

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