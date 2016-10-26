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Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании

Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Пресс-атташе посольства Российской Федерации в Мадриде сегодня заявил, что военные суда РФ не будут заходить в автономный город Сеут на севере Марокко. Такое заявление было сделано в связи с уведомлением российских властей Испании о своих намерениях больше не дозаправляться в этом порту – об этом передает replyua.net.

Ранее власти Испании были раскритикованы партнерами по НАТО за то, что предоставляли ВМФ РФ возможность заправлять корабли в порту Сеута. Учитывая, что эти военные суда могли использоваться РФ при ведении военных действий в Сирии, власти Испании вынуждены были потребовать от РФ объяснений. По мнению других членов НАТО, Россия использует эти суда для обстрелов мирного населения в Алеппо. В связи с этим МИД Испании направило российским властям официальный запрос о том, будут ли суда Северного флота РФ, заправляющиеся в Сеуте, принимать участие в военных действиях в Алеппо. Объяснений от российской стороны не последовало – РФ просто уведомила Испанию, что больше не будет заправлять свои военные суда в Сеуте.

Этот портовый город на территории Марокко имеет автономию и является полуанклавом Испании. Поскольку он находится прямо напротив Гибралтара, с 2011 года военные суда РФ часто дозаправлялись топливом именно в там.

Горячая тема: «Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським
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