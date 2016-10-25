У Нідерландах назвали два способи покарати винуватців катастрофи МН-17

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Очільник Міністерства юстиції Нідерландів Ард ван дер Стюр сьогодні, двадцять п’ятого жовтня 2016 року, надіслав до парламенту листа, у якому визначив два основних шляхи для покарання осіб, винуватих у катастрофі літака Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом сімнадцятого липня 2014 року, - про це replyua.net повідомляє на основі матеріалів «Ленти.ру».Так, перший запропонований чиновником варіант передбачає створення міжнародного трибуналу, але не під егідою ООН (у цій організації Російська Федерація блокує будь-які ініціативи щодо розслідування катастрофи –). Другий шлях полягає у проведенні судового процесу за національним правом однієї з держав, яка бере участь у роботі Міжнародної слідчої групи (Австралія, Бельгія, Нідерланди, Малайзія та Україна). Тим не менш, міністр наголошує, що обидва варіанти є доволі складними і будуть стикатись із великою кількістю різноманітних, у тому числі – юридичних, перепон.Нагадаємо, раніше очільниця зовнішньополітичного відомства Австралії Джулі Бішоп спрогнозувала, що список підозрюваних у катастрофі МН-17 буде оприлюднено до початку 2017 року. У свою чергу, російська сторона у особі прес-секретаря Путіна Дмитра Пескова, залякує слідчих тим, що справа буде приреченою на провал, якщо правоохоронці не «абстрагуються від версії винуватості Росії».