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Група кораблів ВМС РФ увійшла до Ла-Маншу

Група кораблів ВМС РФ увійшла до Ла-Маншу
Частина флоту Російської Федерації наразі зайшла в протоку Ла-Манш неподалік берегів Великої Британії та, за попередніми оцінками, прямує в напрямку Сирії. Про це пише видання ВВС, передає replyua.net.

На даний момент два військових кораблі Британії спостерігають за діями російських суден. «Ми будемо фіксувати кожен крок шляху російських кораблів у територіальних водах Сполученого Королівства», - повідомляє Міністерство оборони Великобританії. Британський есмінець HMS Duncan, який супроводжує фрегат HMS Richmond вийшли з Портсмута 18-го жовтня поточного року для ведення спостереження за російськими кораблями.

Російський буксир, який також йде в групі кораблів РФ, перший увійшов у протоку Ла-Манш. Наразі флотилія Російської Федерації знаходиться у міжнародних водах. Група суден, яка наразі тримає курс на Сирію, складається з восьми кораблів військово-морського флоту Росії. До неї входять єдиний авіаносець ВМС РФ «Адмірал Кузнєцов», єдиний російський важкий атомний ракетний крейсер «Петр Великий», великий протикатерний корабель «Вице-адмирал Кулаков». Як повідомлялося, на борту авіаносця знаходяться винищувачі, які можуть загострити ситуацію в Сирії в найближчі кілька тижнів.

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