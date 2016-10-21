Бельгія обурена російською брехнею в свою сторону щодо авіаударів у Сирії

Докази, які надала Російська Федерація, щодо причетності бельгійських винищувачів до авіаударів у Сирії були підроблені. Влада Бельгії вимагає від Кремля офіційно спростувати звинувачення. Про це пише в своїй заяві міністр оборони Бельгії Стівен Вандепут, повідомляє його прес-центр, передає replyua.net.
У заяві зазначається, що міністр оборони Російської Федерації вручив аташе з питань оборони у посольстві Бельгії в Росії сфабриковані докази щодо причетності бельгійських винищувачів Ф-16 до бомбардування сирійського Алеппо вночі 18-го жовтня, в результатів чого було вбито цивільних. «У цих «доказах» описується траєкторія польоту, за якою нібито пролітали бельгійські винищувачі та виконали авіаудар. На цій карті очевидно зрозуміло, що ідентифікаційні коди «свій-чужий» не належать літакам військово-повітряних сил Бельгії. Ці так звані докази були просто сфабриковані. А це доводить те, що звинувачення Міноборони Російської Федерації в бік нашої держави не мають ніяких справжніх причин», - заявляє Вандепут. Водночас він наголосив, що бельгійська авіація не має ніякого відношення до бомбардування в Алеппо. Наразі Бельгія чекає від Росії публічних пояснень своїм безпідставним та сфабрикованим заявам.
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