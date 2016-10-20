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Даля Грібаускайте знову жорстко «пройшлась» по Росії

Даля Грібаускайте знову жорстко «пройшлась» по Росії
Президент Литви Даля Грібаускайте в черговий раз розкритикувала зовнішню політику Російської Федерації напередодні саміту Європейського Союзу, який почнеться сьогодні, двадцятого жовтня 2016 року, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Росбалт».

Так, глава литовської держави підкреслила, що група російських військових кораблів, яка наразі прямує до берегів Сирії, є «найбільш значною концентрацією суден збройних сил і наймасштабнішою військовою ескалацією з періоду Холодної війни». На думку Грібаускайте, за таких умов потрібно вжити всіх заходів щодо деескалації цієї вибухонебезпечної ситуації, аби вона не загострилась і не переросла у серйозний збройний конфлікт.

Тим не менш, за словами литовського президента, її держава завжди готова до переговорів, особливо щодо тих питань, які стосуються сусідів. Але це не означає, що Вільнюс буде замовчувати факти агресивної чи протиправної поведінки. Грібаускайте наголосила, що зараз сусід – Російська Федерація – починає нести недвозначну загрозу в геополітичному сенсі. Нагадаємо, сьогодні має розпочатись саміт ЄС, на якому, у тому числі, має бути обговорено поведінку Російської Федерації в сирійському конфлікті і можливе покарання за вчинені там військові злочини.

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