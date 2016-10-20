Грозити санкціями агресору - не дієво. Потрібно вести переговори - Штайнмайєр

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що потрібно вести переговори навіть з винуватцями ситуації в Сирії та Україні, оскільки «залякування» країни-агресора запровадженням нових санкцій не принесуть ніяких результатів. Про це сьогодні, 20-го жовтня, пише видання Rheinische Post, передає replyua.net.
«Голосні заяви перед пресою, погрози про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації нікому і нічим не допоможуть. Це не спасе життя ні батьку, ні матері, ні дитині, які наразі знаходяться в Алеппо та потребують на якомога швидшу гуманітарну допомогу», - наголосив Штайнмайєр.
«Я переконаний, що якби ми послухалися тих, хто хотіли на вихідних негайного про санкції проти Російської Федерації, то наразі не було б припинення авіаударів у Сирії», - зауважив він. Міністр зовнішніх справ зазначив, що головна задача зовнішньої політики – це забезпечити підтримку того народу, який опинився у скрутному становищі. І в тому випадку, якщо ситуацію швидко вирішити не вдається, потрібно діяти поступово та вести переговори з ініціаторами бід. «Звісно, мені б дуже хотілося, щоб питання по Україні та Сирії вже давно були закриті. Щоб там був мир! Але якщо б не було переговорів у Мінську, то на сьогоднішній день ми б мали повномасштабну війну в Європі», - додав Штайнмайєр.
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