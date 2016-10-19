валюта
СпецтемаВ Україні розпочався збір підписів під петицією за позбавлення Надії Савченко депутатського мандата

Евросоюз не введет санкции против РФ, - источник

Евросоюз не введет санкции против РФ, - источник
Из-за действий России в Сирии Евросоюз не собирается вводить санкции, по крайней мере, в ближайшее время. Как сообщает replyua.net, такую информацию предоставило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

В агентстве подчеркнули, что информацию о санкциях против РФ им предоставил известный дипломат из Германии, который рассказал, что Дональд Туск, глава Европейского Совета, заявил, что ЕС не одобрил введение антироссийских санкций из-за преступлений в Сирии. По словам Туска, на саммите Евросоюза, который начнется завтра, лидеры стран ЕС не собираются обсуждать возможность введения новых ограничений против РФ. Туск подчеркнул, что «документ по санкциям пока останется на столе в качестве дополнительного варианта».

Напомним, что в последние недели российская авиация совместно с правительственной армией Сирии бомбит Алеппо. Сообщается о гибели мирных жителей. Год назад власти РФ заявляли о том, что начинают бомбить позиции ИГИЛ в Сирии, однако сейчас они производят удары по позициями оппозиционных сил Сирии.

Горячая тема: Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
9933

Блогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист отреагировал на ерничанье экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который после убийства боевика Моторолы посочувствовал родным


Свежие новости

Блогер розповів яке значення має Мосул

Порошенко прилетел в Берлин заранее

Західна преса розповіла які інструменти використовує Путін для маніпуляції суспільством в Росії

Блогер розповів чи врятує «Адмірал Кузнецов» Путіна від ганьби на саміті в Берліні

Портников: предатели и изменники захотели памятник

Евросоюз не введет санкции против РФ, - источник

Данилюк прокоментував заяву Мінфіну Росії про "борг Януковича"

Суд у Ростові вирішує чи пустити Януковича на відео-допит

Форма е-декларації буде змінена - НАЗК

Необхідно створити ветеринарну поліцію - Кутовий

Україні в Берліні готують Мінську пастку – Портніков

Власники радіостанцій підписали меморандум про виконання вимог "україномовного" закону

Минздрав: в Украине растет число заболевших гриппом

КМДА пояснює причини холодних батарей

Олешко: В ОРДЛО героями становятся бомжи, которые за два года стали ездить на Мерседесе, и жить в чьей-то квартире

Гиркин: медиа-поминки Моторолы

Резолюцией ПАСЕ, так называемую АТО признано международным вооруженным конфликтом, – Буткевич

Производители молочки в Украине решили «добить» покупателей новыми ценами

В МВФ дали долгосрочный прогноз по ценам на нефть

«Укрзализныця» понесет миллиардные убытки

 Новости за день