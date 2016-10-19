Евросоюз не введет санкции против РФ, - источник

Из-за действий России в Сирии Евросоюз не собирается вводить санкции, по крайней мере, в ближайшее время. Как сообщает replyua.net, такую информацию предоставило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
В агентстве подчеркнули, что информацию о санкциях против РФ им предоставил известный дипломат из Германии, который рассказал, что Дональд Туск, глава Европейского Совета, заявил, что ЕС не одобрил введение антироссийских санкций из-за преступлений в Сирии. По словам Туска, на саммите Евросоюза, который начнется завтра, лидеры стран ЕС не собираются обсуждать возможность введения новых ограничений против РФ. Туск подчеркнул, что «документ по санкциям пока останется на столе в качестве дополнительного варианта».
Напомним, что в последние недели российская авиация совместно с правительственной армией Сирии бомбит Алеппо. Сообщается о гибели мирных жителей. Год назад власти РФ заявляли о том, что начинают бомбить позиции ИГИЛ в Сирии, однако сейчас они производят удары по позициями оппозиционных сил Сирии.
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