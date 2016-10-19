Резолюцией ПАСЕ, так называемую АТО признано международным вооруженным конфликтом, – Буткевич

Как передает replyua.net, профессор международного права Ольга Буткевич в эфире «Громадського радио» объяснила последствия принятой резолюции ПАСЕ для Украины и России.
«В Совете Европы было принято две резолюции по Украине: первая – о политических последствиях агрессии России в Украине, а во второй речь шла о правовых средствах защиты прав человека на оккупированных территориях. Я бы выделила в них 4 основные моменты. Первый: констатация российской агрессии и военной оккупации. И здесь я хочу отметить, что в Украине достаточно часто звучит критика, что вооруженный конфликт называется АТО, а не война. И для международного права не важно, как он называется в государстве и как он определяется национальным законодательством. Международное право оперирует только понятием «вооруженный конфликт», который может быть международного и немеждународного характера. Так что в резолюции четко указано, что в Украине есть вооруженный конфликт международного характера, а не то о чем говорит агрессия России, называя события на Донбассе гражданской войной или восстанием «ополченцев» против «хунты». Что это нам дает? Признание того, что в Украине имеет место международный вооруженный конфликт, что влечет за собой выполнение Женевских конвенций 1949 года о вооруженных конфликтах, применение гуманитарного права в международных конфликтах. Это положение будет иметь важное значение для Украины в международных судах, в том числе и в ЕСПЧ, поскольку констатируется наличие именно международного конфликта», – рассказала Ольга Буткевич.
Второе важное положение: констатация эффективного контроля России над оккупированными территориями. Что это дает для Украины? Теперь люди, права которых нарушены на тех территориях, имеют четкого ответчика – это российская сторона, которая осуществляет фактический контроль над территорией.
Третий важный аспект резолюций: они содержат положения, касающиеся толкования существующих документов. В частности, Минских договоренностей. В подготовительном докладе одной из этих резолюций было сказано, что поскольку Минские договоренности принимались в драматических условиях, то они нуждаются в толковании и интерпретации. И в этих документах представлена интерпретация и толкование относительно положения об амнистии. Там четко сказано, что амнистия не распространяется на лиц, совершивших грубые нарушения прав человека. То есть не говорится даже о военных преступлениях или преступлениях против человечности, а вообще о нарушении прав человека.
Четвертый аспект, который характерен для обоих резолюций: в них призвано международное сообщество не оказывать давление на Украину, которое бы способствовало замораживанию конфликта. Ведь мы постоянно слышим призывы, в частности от иностранных политиков, по желательности выборов и определенных уступок. А в обеих резолюциях четко указано, что замораживание этого конфликта не в интересах всего европейского континента, подчеркнула профессор.
«Еще один момент, который является характерным для обоих резолюций – в них четко сказано, что выборы на оккупированных территориях пока не возможны. Они могут быть возможны только после выполнения определенных условий. Во-первых, после вывода всех российских войск с территории Украины. Во-вторых, после восстановления Украиной контроля над своей территорией и над государственной границей с Россией. В-третьих, после полной возможности безопасности для присутствия там международных наблюдателей за выборами, что является необходимым условием при соблюдении стандартов Совета Европы по проведению свободных выборов», – отметила Буткевич.
По ее мнению, именно эти резолюции как раз играют очень важную роль. Ольга Буткевич привела пример, каким образом подобные резолюции влияют и могут менять ситуацию. Если государства совета Европы не договаривались о принятии той или иной конвенции, то эти вопросы регулировались в стандартах, которые отмечались в резолюциях ПАСЕ. Было целый ряд резолюций относительно клонирования и эвтаназии. Затем на их основе появилась конвенция о защите прав человека в связи с достижениями биомедицины 2002 года. То есть те резолюции содержат те стандарты, на которых потом вырастают полноценные договоры. Также на резолюции ПАСЕ довольно часто ссылается Европейский суд по правам человека. А в ЕСПЧ есть дела, связанные с оккупацией и агрессией России – от частных и юридических лиц. И эти резолюции констатируют наличие агрессии, оккупации со стороны России.
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