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Евродепутат: Санкции мешают российским чиновникам вести привычную жизнь на Западе

Евродепутат: Санкции мешают российским чиновникам вести привычную жизнь на Западе
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «15 минут», депутат парламента Европейского союза Ханс-Олаф Хенкель сегодня заявил, что многие российские миллиардеры, привыкшие к роскошной жизни, чувствуют в последние годы сильный дискомфорт – они не могут придерживаться привычного для них стиля жизни.

Евродепутат объяснил, что многим россиянам, попавшим в санкционные списки США и ЕС, пришлось попрощаться с их привычной жизнью – они уже не могут отдыхать во Французской Ривьере или Нью-Йорке, как и снимать деньги со своих счетов в лондонских банковских учреждениях. Ханс-Олаф Хенкель, прошедший в Европарламент по квоте Германии, заявил: «Я всецело поддерживаю эти ограничения. Многие мои коллеги из Германии, занимающиеся крупным промышленным бизнесом, выступают против них по понятным причинам. Я понимаю недовольство моих друзей и коллег, однако также осознаю, что это – единственный способ остановить агрессивную политику Владимира Путина. Мы не может себе позволить вести открытый вооруженный конфликт, поэтому, все, что мы можем в этой ситуации сделать – это наложить эти персональные экономические ограничения».

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