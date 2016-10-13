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Польща постачатиме скраплений газ в Україну

Польща постачатиме скраплений газ в Україну
Польська республіка має намір побудувати газовий хаб, через який здійснюватиметься транспортування голубого палива на територію України, - про це replyua.net. інформує з посиланням на видання Росбалт.

Так, про такі плани сусідньої держави повідомив вчора, дванадцятого жовтня 2016 року, урядовий представник з керівництва стратегічною енергетичною інфраструктурою Петро Наімський. За словами чиновника, Польща зацікавлена в тому, щоб мати як мінімум три джерела постачання газу: російська сировина, скраплений газ із терміналу в Свіноуйсці та газ із норвежського морського континентального шельфу, який надходитиме до Польщі з Данії через газопровід Baltic Pipe. Крім того, Наімський заявив, що пропускна здатність терміналу для скрапленого газу буде збільшуватись аби Польща отримала можливість експортувати цю сировину в інші країни, зокрема в Україну та південноєвропейські держави.

Заради досягнення поставленої мети польська компанія Gaz-System S.A. наразі веде будівництво низки газотранспортних коридорів, які з’єднають термінал з Україною, Литвою та рядом інших держав. Нагадаємо, крім терміналу в Польщі, до запуску в експлуатацію готуються термінали для скрапленого газу в Греції та на хорватському острові Крк.

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