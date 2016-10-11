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Європейські дипломати розповіли як пов’язані Сирія та «українські» санкції проти Росії

Європейські дипломати розповіли як пов’язані Сирія та «українські» санкції проти Росії
Низка європейських дипломатів на умовах конфіденційності поділились із журналістами своїми прогнозами щодо майбутньої долі обмежувальних заходів проти Російської Федерації, введених Європейським Союзом, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів видання «Цензор.нет».

Так, дипломати наголошують, що основними «адвокатами» Росії в Європейському Союзі завжди виступали Італія та Угорщина, проте наразі навіть їх ентузіазм пропав. Всьому виною деструктивна та навіть злочинна поведінка Кремля в сирійському конфлікті. Незважаючи на те, що Москва завжди прагнула виставити Україну і Сирію як окремі проблеми, її жорстокість в штурмі і бомбардуваннях Алеппо не підуть на користь її стосункам з європейськими державами. На фоні такого контексту практично неможливо лобіювати скасування санкцій, - наголошують дипломати.

Так, один із працівників французького зовнішньополітичного відомства зазначив, що після військових злочинів в Алеппо шанси на те, що санкції проти Росії буде знято, практично дорівнюють нулю. Інший чиновник з Брюсселя повідомив, що ситуація змінюється «з поганої на ще гіршу» і всі «друзі Росії» тепер мають радіти, якщо вдасться хоча б законсервувати ситуацію з санкціями.

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