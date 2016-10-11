Європейські дипломати розповіли як пов’язані Сирія та «українські» санкції проти Росії

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Низка європейських дипломатів на умовах конфіденційності поділились із журналістами своїми прогнозами щодо майбутньої долі обмежувальних заходів проти Російської Федерації, введених Європейським Союзом, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів видання «Цензор.нет».Так, дипломати наголошують, що основними «адвокатами» Росії в Європейському Союзі завжди виступали Італія та Угорщина, проте наразі навіть їх ентузіазм пропав. Всьому виною деструктивна та навіть злочинна поведінка Кремля в сирійському конфлікті. Незважаючи на те, що Москва завжди прагнула виставити Україну і Сирію як окремі проблеми, її жорстокість в штурмі і бомбардуваннях Алеппо не підуть на користь її стосункам з європейськими державами. На фоні такого контексту практично неможливо лобіювати скасування санкцій, - наголошують дипломати.Так, один із працівників французького зовнішньополітичного відомства зазначив, що після військових злочинів в Алеппо шанси на те, що санкції проти Росії буде знято, практично дорівнюють нулю. Інший чиновник з Брюсселя повідомив, що ситуація змінюється «з поганої на ще гіршу» і всі «друзі Росії» тепер мають радіти, якщо вдасться хоча б законсервувати ситуацію з санкціями.