ООН та ЄС прагнуть допомогти потерпілим у Сирії

Представники ООН закликають дві сторони протистояння у Сирії дозволити вивезти з «конфліктного» міста Алеппо поранених та хворих людей. Про це заявив представник ООН з питань гуманітарної допомоги Стівен О'Браєн під час свого виступу в Женеві, розповідає агентство AFP, передає replyua.net.
Він переконаний, що через регулярні бомбардування міста, а саме госпіталів на сході Алеппо, територія якого знаходиться під контролем груп повстання, призведе до знищення місцевої медицини. В той самий час представники Європейського союзу також виступили з бажанням надати термінову гуманітарну допомогу мирним жителям сирійського Алеппо, та закликають обидві сторони протистояння підтримати таку ідею.
У спільній заяві вищого представника Євросоюзу з питань закордонних справ та політики забезпечення безпеки Федеріки Могерініта комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Христоса Стіліанідеса Брюссель просить дозволити вхід до сходу Алеппо конвою з гуманітарною допомогою, який має передати необхідні медичні препарати та засоби, продукти харчування та питну воду. У повідомленні зазначається, що даний конвой зможе забезпечити лише 130 тисяч людей.
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