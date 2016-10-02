Брата Гюлена затримала турецька поліція

В Ізмірі турецькі правоохоронні органи затримали брата мусульманського проповідника-опозиціонера Фетхуллаха Гюлена, якого підозрюють у причетності до організації спроби політичного перевороту в Туреччині. Про це сьогодні, 2-го жовтня, пише видання Anadolu, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що Кутбеттін Гюлен на момент затримання перебував у будинку свого родича у маленькому містечку Ізмір. Його звинувачують у причетності до однієї з заборонених у Туреччині терористичних організацій. Варто зазначити, що сам проповідник Фетхуллах Гюлен вже декілька років проживає у Сполучених Штатах через добровільне вигнання.
Туреччина звинувачує його у причетності до організації злочинного угрупування, яке на протязі тривалого часу намагається отримати незаконний контроль над владою в державі. Дана організація, за словами турецької влади, намагається отримати контроль над державними установами, такими як військові частини, суди та поліція з метою створення власної «паралельної держави». В свою чергу Фетхуллах Гюлен заявив, що він повернеться на територію Туреччини лише в тому випадку, якщо його провину буде доведено міжнародним слідством.
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