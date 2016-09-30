Прем'єр Нідерландів ризикує втратити крісло через мовчання про «Боїнг» МН17

Як передає replyua.net, незважаючи на те, що обрушилася критика на адресу Росії, серед голландців є ті, хто теж грає на скрипці Москви. Про те, що російському послу в Голландії не пробачать критики рапорту JIT про загибель малайзійського «Боїнга» над донецьким небом, провідні нідерландські ЗМІ прогнозували ще раніше. І сьогодні російський посол Олександр Шульгин дійсно мав неприємну розмову з міністром закордонних справ Нідерландів Бертом Кундерсом.
Міністр закордонних справ Берт Кундерс назвав «неприйнятним» з боку Росії брати під сумнів результати розслідування JIT, які були озвучені на цьому тижні. Нідерланди негайно зажадали від Росії письмово викласти свою позицію і критичні зауваження з приводу підсумків роботи комісії. А також перестати сіяти насіння сумніву, тим більше, що, на думку міністра, Росії надали вельми переконливі докази провини сепаратистів, і ці докази слід поважати. «Треба продовжувати вносити свій вклад в розслідування і подальше судове переслідування, судовий розгляд, відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН», - заявив російському посланнику глава закордонного відомства Нідерландів.
Проте в рядах голландців є й ті, хто сумує за Москвою. Не позаздриш прем'єр-міністру Голландії Марку Рютте, який може втратити крісло через результати розслідування JIT. Справа в тому, що пан Рютте так до сих пір і не висловив свою точку зору з приводу загибелі «Боїнга», нікого не виправдовує і не звинувачує, мовчить про те, які кроки щодо Росії буде вжито далі. Ця «нейтральність», як вважають багато хто, може дорого коштувати Рютте на прийдешніх через півроку парламентських виборах.
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