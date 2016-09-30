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Прем'єр Нідерландів ризикує втратити крісло через мовчання про «Боїнг» МН17

Прем'єр Нідерландів ризикує втратити крісло через мовчання про «Боїнг» МН17
Як передає replyua.net, незважаючи на те, що обрушилася критика на адресу Росії, серед голландців є ті, хто теж грає на скрипці Москви. Про те, що російському послу в Голландії не пробачать критики рапорту JIT про загибель малайзійського «Боїнга» над донецьким небом, провідні нідерландські ЗМІ прогнозували ще раніше. І сьогодні російський посол Олександр Шульгин дійсно мав неприємну розмову з міністром закордонних справ Нідерландів Бертом Кундерсом.

Міністр закордонних справ Берт Кундерс назвав «неприйнятним» з боку Росії брати під сумнів результати розслідування JIT, які були озвучені на цьому тижні. Нідерланди негайно зажадали від Росії письмово викласти свою позицію і критичні зауваження з приводу підсумків роботи комісії. А також перестати сіяти насіння сумніву, тим більше, що, на думку міністра, Росії надали вельми переконливі докази провини сепаратистів, і ці докази слід поважати. «Треба продовжувати вносити свій вклад в розслідування і подальше судове переслідування, судовий розгляд, відповідно до резолюції 2166 Ради Безпеки ООН», - заявив російському посланнику глава закордонного відомства Нідерландів.

Проте в рядах голландців є й ті, хто сумує за Москвою. Не позаздриш прем'єр-міністру Голландії Марку Рютте, який може втратити крісло через результати розслідування JIT. Справа в тому, що пан Рютте так до сих пір і не висловив свою точку зору з приводу загибелі «Боїнга», нікого не виправдовує і не звинувачує, мовчить про те, які кроки щодо Росії буде вжито далі. Ця «нейтральність», як вважають багато хто, може дорого коштувати Рютте на прийдешніх через півроку парламентських виборах.

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