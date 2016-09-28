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В Италии снижен пенсионный возраст и повышены пенсионные выплаты

В Италии снижен пенсионный возраст и повышены пенсионные выплаты
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, премьер-министр Италии Ренци, обеспокоенный падением своего рейтинга, пошел на решительные меры – снизил пенсионный возраст итальянцев и повысил размер пенсии.

Политик заявил, что государство в течение следующих трех лет выделит дополнительно 6 миллиардов евро на проведение пенсионной реформы. Эти деньги пойдут на увеличение пенсионных выплат для людей, уже вышедших на пенсию, а также на выплаты пенсий тем, кто выйдет на заслуженный отдых раньше в связи со снижением пенсионного возраста. Итальянские СМИ пишут, что такое заявление Ренци было сделано потому, что политики «изо всех сил пытается повысить свою популярность перед проведением референдума в декабре, результаты которого имеют решающее значения для его карьеры» - если итальянцы не проголосуют «за», премьер должен будет уйти в отставку.

Как известно, бывший премьер-министр Марио Монти резко повысил пенсионный возраст в 2012 году – в момент, когда Италия была первой в списке стран еврозоны по величине внешнего долга. Этот шаг тогда помог успокоить финансовые рынки, но был крайне негативно воспринят итальянцами. Ренци надеется воспользоваться ситуацией и набрать дополнительные «очки» популярности. По мнению других членов правительства Италии, у страны хватит денег на то, чтобы выполнить обещания премьера.

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