Политический кризис в Испании: уступит более слабый

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, повторные парламентские выборы в Испании прошли 26 июня, однако коалиционное правительство в стране до сих пор не сформировано. Обе лидирующие партии не получили абсолютного большинства, однако социальный компромисс требует политической воли, а значит кому-то придется уступить.
Глава социалистической партии Испании Педро Санчес заявил сегодня, что намерен отступить от своих требований и начать переговоры с партией-победителем с тем, чтобы наконец-то сформировать коалиционное правительство и сдвинуть внутреннюю политику Испании с мертвой точки. Следует отметить, что решение принято Санчесом в последние дни истечения максимального строка, отведенного на формирование парламентского большинства – если партии не договорятся и в этот раз, в Испании должны состояться новые, уже третьи за год, выборы в Кортесы.
Санчес, ранее упорно не желающий идти на сделку с Консервативной партией, набравшей максимальное количество голосов, сегодня заявил: «Пришло время обсудить этот вопрос. Очень важно, чтобы в рядах социалистической партии сохранилось единство». Это решение политика продиктовано стремлением сохранить свою власть – многие члены социалистической партии начали негативно высказываться в его адрес, заявляя, что он должен пересмотреть свои позиции и пойти на сделку с консерваторами.
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