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Манн: почему европейцы постоянно стремятся отменить санкции ЕС против РФ?

Манн: почему европейцы постоянно стремятся отменить санкции ЕС против РФ?
Соломон Манн сегодня на своей странице в facebook поделился размышлениями о том, почему европейцы так противятся санкциям против России и постоянно стремятся начать обсуждение их отмены – об этом передает replyua.net.

Блогер отмечает, что бизнес-интересы многих европейцев сосредоточены именно в России, потому что инвестирование в российскую экономику для них оказалось очень выгодным. Журналист подчеркивает: «Десятки крупнейших немецких фирм, заработавших в санкционном 2015 году в России 1,12 триллионов рублей, вывели эти деньги в Германию совершенно свободно без драконовских условий Центрального банка, без двойной конвертации, без бюрократических преград и скандальных требований «оставить деньги в стране». Манн сообщает, что эта прибыль немецких компаний на 5% превышает государственный бюджет Украины. Журналист отмечает, что инвестиции в России имеют не только немецкие фирмы, но и итальянские, французские, британские, нидерландские и многие другие. «Итальянские бизнесмены раздражены потерей почти 3 миллиарда евро в прошлом году, а всего несмотря на санкции заработали 7.6 миллиардов евро - почти половина украинского бюджета», - сообщает Манн.

По мнению Манна, какой бы страной не была Россия, она прекрасно понимает какую роль играет защита инвестиций и считается страной благоприятной для инвестирования. «Надо отдавать себе отчет: все, кто думают, что в России сейчас нищета и пустые полки магазинов - просто глупцы, не желающие видеть реальной ситуации», - отмечает Манн. Блогер подчеркивает, что секрет успеха Украины в том, чтобы работать над собой, экономикой и обществом, а не смотреть в Россию.

Мнение редакции может не совпадать с мнением, озвученном в разделе «Блоги Украины».

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