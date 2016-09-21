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Депутаты Европарламента выступили против безвизового режима с Украиной

Депутаты Европарламента выступили против безвизового режима с Украиной
Профильный комитет Европарламента по вопросам внутренних дел, юстиции и гражданским правам зарегистрировал несколько поправок к докладу о предоставлении безвизового режима Украине. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, инициаторами внесения соответствующих поправок стали несколько евродепутатов националистического и антиевропейского толка.

Против безвизового режима Украины и ЕС выступили Удо Фойгт, который не входит ни в одну из групп и является членом Национал-Демократической партии Германии, а также Беатрис фон Шторх, которая входит в группу свободы и прямой демократии. Все остальные депутаты Европарламента отказались предоставлять поправки к докладу, полностью поддержав его сразу после первого обсуждения, состоявшегося в начале сентября. За доклад с поправками депутаты будут голосовать уже 26 сентября.

Напомним, что Йоханнес Хан, еврокомиссар, выразил уверенность в том, что визы для граждан Украины отменят уже в октябре. В конце августа Петр Порошенко также выступил с речью и заверил всех украинцев в том, что вопрос с безвизовым режимом будет решен уже в ближайшие несколько недель.

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