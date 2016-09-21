Депутаты Европарламента выступили против безвизового режима с Украиной

Профильный комитет Европарламента по вопросам внутренних дел, юстиции и гражданским правам зарегистрировал несколько поправок к докладу о предоставлении безвизового режима Украине. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, инициаторами внесения соответствующих поправок стали несколько евродепутатов националистического и антиевропейского толка.
Против безвизового режима Украины и ЕС выступили Удо Фойгт, который не входит ни в одну из групп и является членом Национал-Демократической партии Германии, а также Беатрис фон Шторх, которая входит в группу свободы и прямой демократии. Все остальные депутаты Европарламента отказались предоставлять поправки к докладу, полностью поддержав его сразу после первого обсуждения, состоявшегося в начале сентября. За доклад с поправками депутаты будут голосовать уже 26 сентября.
Напомним, что Йоханнес Хан, еврокомиссар, выразил уверенность в том, что визы для граждан Украины отменят уже в октябре. В конце августа Петр Порошенко также выступил с речью и заверил всех украинцев в том, что вопрос с безвизовым режимом будет решен уже в ближайшие несколько недель.
Горячая тема: Тимошенко решила не поддерживать голосование в Раде за непризнание результатов выборов в Думу РФ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter