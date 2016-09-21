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Лукашенко выдвинул обвинение в адрес России

Лукашенко выдвинул обвинение в адрес России
Александр Лукашенко обвиняет дружественную Беларуси Россию в том, что она нарушила соглашения в рамках интеграционных проектов, а также давит на Минск, сокращая поставки нефти. Как передает replyua.net со ссылкой на DW, такое заявление от белорусского президента прозвучало во время переговоров с Григорием Рапотой, госсекретарем Союзного государства.

По словам Лукашенко, он не удовлетворен снижением поставок черного золота из-за разногласий Беларуси и РФ по поводу конечной цены на газ. Лукашенко подчеркнул, что уже дал соответствующее поручение правительству, и оно должно оптимизировать участие Беларуси в интеграционных процессах. Глава страны отметил, что сейчас Беларусь «телепается» и никак не может договориться с Россией по стоимости голубого топлива, из-за чего российская сторона решила снизить поставки нефти.

В пресс-службе белорусского президента также подчеркнули, что Лукашенко намекнул и на то, что Россия начала блокировать поставки некоторых белорусских товаров, и дальше так не может продолжаться, поскольку идут нарушения всего того, о чем ранее было обговорено. Нужно отметить, что Лукашенко ведет споры по газу с начала этого года, и белорусская сторона считает цены на газ завышенными.

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