Навіщо в Польщі підняли справу про смоленську трагедію?

Справа про катастрофу літака стала розмінною монетою для вирішення політичних питань, вважають експерти. У Польщі продовжують шукати істину в справі про катастрофу літака з президентом Лехом Качинським та правлячою верхівкою під Смоленськом шість років тому. Польська генпрокуратура поновила справу стосовно військових прокурорів за «недостатньо ретельне розслідування», повідомляє replyua.net, з посиланням на «Польське радіо».
Основна версія Польщі: лайнер Ту-154 вибухнув перед приземленням, а не зруйнувався від удару об землю з-за помилки пілотів, як вважалося раніше. Польська влада наполягають на «відповідальності Росії».
«Справу про катастрофу літака використовують для вирішення політичних питань – всередині Польщі і на зовнішньому рівні. Плюс для Качинського це справа особистої помсти за загибель брата. Не виключено, що Москва поверне уламки Ту-154 і польська влада представить це як свою перемогу, переключивши увагу поляків, які все частіше критикують керівництво країни за авторитарність і популізм», - вважає польський політолог Єжи Кутковський.
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