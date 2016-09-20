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Портніков розповів, яка коаліція в Німеччині підтримає Україну і стане справжньою загрозою для Росії

Портніков розповів, яка коаліція в Німеччині підтримає Україну і стане справжньою загрозою для Росії
Земельні вибори в Берліні привели до закінчення існування «великої коаліції» на земельному рівні. Протягом останніх років німецькі соціал-демократи і ХДС федерального канцлера Ангели Меркель правили Берліном по тій же схемі, по якій вони керують усією країною. Але тепер у двох «народних партій», які нерідко називають СДПН і ХДС, не вистачило голосів для відновлення співпраці. Швидше за все, Берліном керуватиме коаліція з трьох партій лівого спрямування – СДПН, «зелених» і «лівих». Про це нас своїй сторінці в Facebook пише Віталій Портніков, передає replyua.net.

За його словами, примирливе ставлення лідерів німецьких соціал-демократів до путінської Росії добре відомо. «Ліві» – так і зовсім «фанати» Володимира Путіна. Але – не «зелені». У цій партії якраз знаходяться політики, які займають по відношенню до Кремля більш непримиренну позицію, ніж християнські демократи. Внутрішньополітичних розбіжностей у «зелених» з СДПН і «лівими» ще більше. Одна справа – разом вирішувати комунальні проблеми і зовсім інше – проблеми всієї країни.

На думку Портнікова, швидше за все, «великої коаліції» після наступних парламентських виборів в Німеччині дійсно більше не буде. Більш того – через зростаючу популярність правих популістів з і відродження інтересу до вільних демократів в новому Бундестазі можуть виявитися відразу шість парламентських фракцій. Шість! А зараз їх всього чотири.

Це означає, що звична для Німеччини модель двопартійних коаліцій може піти в минуле вже не тільки на земельному, але і на федеральному рівні. І найімовірнішою коаліцією в цій ситуації може виявитися коаліція ХДС/ХСС, вільних демократів і «зелених». «Хороша коаліція для Німеччини. Відмінна – для України. І дуже погана для Росії», – резюмував Портніков.

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