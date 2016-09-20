В Хорватии судят сербского военнослужащего за пытки и убийства военнопленных

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, с момента окончания Югославской войны прошло уже более 20 лет, однако в Хорватии все еще продолжаются процессы над сербским военными, виновными в пытках и убийствах хорватских военнослужащих и сотрудников полиции в 1991-1995 годах.
Сегодня начался процесс над сербским военным командиром, возраст которого сейчас составляет 61 год. Прокуроры заявляют, что Драган Василькович виновен в нарушении норм нескольких Женевских конвенций, и совершил пытки над хорватскими военнопленными на сербских военных базах в Книне летом 1991 года и вблизи Бенковаца в 1993 году. Гаагский суд, созданный специально для привлечения к ответственности за совершение военных преступлений, в данный момент уже не рассматривает дел по Югославской войне. Правозащитные группы, все еще борющиеся за восстановление справедливости и наказание виновных в пытках и нечеловеческом обращении, призывают страны Балканского полуострова активизировать свои усилия в этом направлении, обеспечивая привлечение виновных к ответственности через национальные суды.
Василькович, имеющий двойное гражданство – сербское и австралийское, сообщил суду в Сплите, что «не чувствует за собой никакой вины и не раскаивается». Кроме обвинений в совершении военных преступлений, его также обвиняют в подготовке нападения на полицейский участок.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter