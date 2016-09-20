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В МИД Польши сделали новое заявление по выборам в России

В МИД Польши сделали новое заявление по выборам в России
В МИД Польши прозвучало заявление о том, что официальная Варшава отказывается признавать результаты выборов в Госдуму РФ, проведенных в аннексированном Крыму.

По информации replyua.net cо ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявленнии МИД Польши, которое было обнародовано сегодня. В частности, во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что выборы в Крыму также ставят под сомнение легитимность выборов по всей России. Помимо Польши, отказались признавать результаты выборов в Крыму и другие государства – США, Румыния, Дания, Швеция. Более того, заявление о нелегитимности выборов также прозвучало от представителей Евросоюза.

За несколько дней до выборов в России, Министерство иностранных дел Украины распространило заявление о том, что результаты голосования и полномочия 4 депутатов, которые были избраны на аннексированном полуострове, а также еще 225 парламентариев, которые избирались по пропорциональной системе, являются нелегитимными и ничтожными, и результаты ставят под сомнение легитимность Госдумы России. Целый ряд западных стран осудил выборы в Крыму, назвав из грубым нарушением международных прав.

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