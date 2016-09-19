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Меркель признала свою вину и поражение

Меркель признала свою вину и поражение
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня признала, что ее политика в отношении мигрантов – огромная ошибка, которую она бы с удовольствием исправила, если бы могла повернуть время вспять. Причиной такого заявления стало еще одно поражение партии Меркель на местных выборах – на этот раз в немецкой столице.

В голосе политика отчетливо слышались нотки смирения – Меркель говорила о «лежащей на ней вине» и «степени ответственности, которую она готова разделить». В воскресенье в Берлине прошли выборы в Ландтаг. Их результаты для ХДС оказались более, чем сокрушительными – партия набрала меньше голосов, чем в 1990 году, когда избиратели отказались отдавать свои голоса этой политической силе из-за «политики открытых дверей» для мигрантов.

Такое заявление Меркель прозвучало впервые – до этого она настаивала на том, что ее решение было верным и что она будет продолжать такую же политику в отношении мигрантов, несмотря на проигрыш ХДС на выборах в ландтаг в ее родном городе. В своей речи Меркель также добавила, что она сделала все по-другому – обеспечила бы высокую подготовленность Германии к приему мигрантов, если бы знала тогда, что все так обернется. Напоминаем, что Германия за прошедший год приняла более 1 миллиона мигрантов из стран Азии и Африки, что вызвало политический и социальный кризисы в стране.

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