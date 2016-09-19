Еврокомиссаром по безопасности назначен британец - несмотря на Brexit

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня стало известно, что новым членом Европейской комиссии, ответственным за просты безопасности в Европейском союзе, станет британский подданный, дипломат Джулиан Кинг.
Официальное назначение на эту должность британца на прошедшей неделе уже было подтверждено Европейским парламентом. Кинг сменит Джонатана Хилла, ранее являвшегося еврокомиссаром по финансовым вопросам, который ушел в отставку после оглашения результатов британского референдума о выходе из ЕС 23 июня текущего года. В пресс-центре Европейской Комиссии заявили, что срок полномочий Кинга будет равняться сроку полномочий действующего состава комиссии и закончится 31 октября 2019 года. Также представитель Европейской комиссии заявил: «Если Великобритания окончательно покинет Европейский союз до истечения этой даты, то полномочия Кинга закончатся в день ее выхода из ЕС». Кандидатура Кинга была предложена президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером и одобрена Европейским Советом.
Напоминаем, что переговоры об условиях Brexit еще не начались, однако они могут продлиться более двух лет. По прогнозам экспертов, Великобритания может покинуть ЕС не ранее 2018 года – после выполнения всех взаимных финансовых обязательств.
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