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Сети ресторанов McDonald’s выдвинули серьезное обвинение

Сети ресторанов McDonald’s выдвинули серьезное обвинение
Люксембург может получить 500 миллионов долларов налогового долга от сети McDonald’s, если Европейская комиссия выдвинет такое требование. Как информирует replyua.net, такую информацию предоставляет влиятельное издание Financial Times.

В сообщении говорится о том, что европейская сеть McDonald’s, начиная с 2009 года, с прибыли в 1,8 миллиардов долларов выплачивала Евросоюзу только 1,49 процентов налогов, однако по законам Люксембурга, страны, где находится штаб-квартира компании, сеть должна была выплатить 29,2 процентов налогов с чистой прибыли. Однако руководство сети заявило, что не получает привилегий от государства и платит абсолютно все налоги. В компании подчеркнули, что в период с 2011 по 2015 годы сеть McDonald’sзаплатила два с половиной миллиарда долларов Евросоюзу, и это только с прибыли компании при средних налогах в 27 процентов.

Впрочем, по этому делу так и не было принято окончательного решения, и в настоящий момент расследование продолжается. Напомним, что дело в отношении McDonald’s было начато после того, как стало известно, что некоторые компании недоплачивают налоги в бюджет своих стран и используют незаконные налоговые схемы.

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