Названы города Европы с самым дешевым жильем

В Европе можно не только найти недорогие развлечения, но и очень доступное по цене жилье. Как передает replyua.net, сотрудники из статистической службы Европейского союза «Евростат» составили рейтинг европейских городов, где очень дешевое жилье. Чтобы определить цены на аренду жилья в том или другом городе Европы, социологи опросили местных жителей, которые рассказали о ценовых минимумах.
Оказалось, что самые дешевые квартиры и дома можно найти не только в Восточной, но и в Западной Европе. К примеру, в Италии сразу в двух городах эксперты зафиксировали минимальные цены на жилье – в Палермо и Неаполе. Также доступное жилье можно найти в Большом Манчестере, Диярбакыре, Любляне и даже Афинах. Самое дорогое жилье, по мнению граждан, проживающих в Европе, могут предложить в Мюнхене, Осло, Стокгольме, Гамбурге, Вене, Берлине, Лондоне и Париже.
Только каждый пятый житель этих городов заявил о том, что может без труда арендовать жилье за небольшую сумму. Нужно отметить, что недавно также проводился опрос среди туристов, касающийся самых недорогих европейских стран для отдыха. В рейтинге лидируют Черногория, Болгария, Польша, Словения. Тема: Цены на жилье в Европе.
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