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По всей Европе прокатились демонстрации против нового экономического соглашения ЕС и США

По всей Европе прокатились демонстрации против нового экономического соглашения ЕС и США
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, около 400 тысяч демонстрантов сегодня вышли на улицы в десятках европейских городов для того, чтобы выразить свой протест против планируемой сделки о Трансатлантической зоне свободной торговли.

Сотни тысяч немцев протестовали сегодня против соглашения, подписание которого планируется между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, а также Канадой. По их мнению, этот договор «подрывает демократический лад», а также снижает безопасность пищевых продуктов, экологических и трудовых стандартов. В Германии, где протесты были организованы профсоюзами и оппозиционными партиями, в демонстрациях приняли участие около 320 000 человек в крупных городах, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне. Также протесты прошли в других европейских городах – Вене, Зальцбурге, Гетеборге и Стокгольме, хотя были не таким массовыми.

Берлинские демонстранты держали в руках плакаты с надписями: «STOPP CETA - STOPP TTIP», что можно перевести как «Нет Комплексному экономическому и торговому соглашению – нет Трансатлантической зоне свободной торговли», а также «Люди важнее прибыли». Причиной такого непринятие планируемой сделки является особенности механизмов привлечения к ответственности иностранных компаний, продукция которых может оказаться некачественной или небезопасной. В соответствии с планируемым договором, связанные с этим споры должны решаться не в государственных судах, а в специальных арбитражах, что создает риск ухода виновных от ответственности.

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