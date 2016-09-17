Ле Пен будет баллотироваться на пост президента Франции

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, Жан-Мари Ле Пен заявила сегодня, что примет участие в президентской избирательной кампании в 2017 году во Франции, называя себя «кандидатом из народа».
Согласно последним проведенным социологическим опросам, депутат Французского парламента, имеющая анти-мигрантскую и анти-евроинтеграционную позицию, должна пройти во второй тур президентских выборов, однако не имеет шансов его выиграть. Она строит свою предвыборную кампанию на риторике миграционного кризиса и необходимости обеспечения общественной безопасности в связи с атаками экстремистов. Учитывая, что соцопросы пока не обещают Ле Пен победы во втором туре, который будет проведен в мае следующего года, она приложит все усилия для повышения своего рейтинга.
«Я готова к борьбе, я с нетерпением жду начала избирательной кампании. Я хочу как можно скорее решить те вопросы, которые имею важнейшее значения для нашей страны», - сообщила Ле Пен. Как известно, политик поддерживает выход Великобритании из Европейского союза и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, и за счет этого она хочет заработать себе «очки» рейтинга как во Франции, так и за рубежом.
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