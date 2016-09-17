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Великобританія проти створення армії ЄС

Великобританія проти створення армії ЄС
Великобританія має наміри блокувати створення армії Європейського союзу доти, доки вона не повністю не покине ЄС. Про це сьогодні, 17-го вересня, заявив глава Міністерства оборони Британії Майкл Феллон,інформує «The Times», передає replyua.net.

«Подібна армія, створення якої ініціюють представники Німеччини та Франції, може стати копією армії НАТО, що в свою чергу негативно вплине на Північноатлантичний альянс», - наголосив він. Варто зауважити, що питання створення «Збройних сил Європейського союзу» стало одною з найголовніших тем для дискусії на саміті країн ЄС (до якого не підключилася на цей раз Великобританія) у Братиславі. Офіційну пропозицію щодо утворення вищевказаної армії може бути подано на розгляд до Європарламенту до початку наступного року.

В той самий час розробники такої пропозиції розраховують на те, що дана пропозиція буде прийнята влітку наступного року. Також зазначається, що офіційно почати вихід зі складу Європейського союзу Великобританія може почати лише на початку 2017 року. А це в свою чергу може завадити прийняттю рішення по створення загальноєвропейських збройних сил. Британія категорично проти такого процесу, оскільки крім негативного впливу на НАТО, це може негативно вплинути і на взаємовідносини зі Сходом.

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