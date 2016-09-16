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НАБУ має отримати право на самостійне прослуховування - ЄС

НАБУ має отримати право на самостійне прослуховування - ЄС
Надання повноцінного права Національному антикорупційному бюро України на отримання та використання даних з каналів зв’язку, відповідно до світової практики, якісно покращує роботу даного відомства. Про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив комісар ЄС з питань європейської політики судочинства Йоганнес Хан, передає replyua.net.

«Ми вважаємо, що якщо НАБУ врешті решт отримає законне право на проведення самостійного прослуховування ліній зв’язку у відповідності до встановлених світових стандартів, то це позитивно вплине на якість роботи Антикорупційному бюро та зробить його більш незалежним», - висловив свою думку Хан.

Як повідомлялося раніше, на початку липня поточного року голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький просив парламент прийняти проект закону, який дасть можливість Національному антикорупційному бюро без втручання інших відомств знімати дані з каналів зв’язку. Він наголосив, що така політика кардинально змінить якість роботи НАБУ, а особливо забезпечить безпеку інформації та не допустить її витоку. А для того, щоб прослуховувати нардепів все одно знадобився б дозвіл від ВРУ, - наголошував Холодницький.

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