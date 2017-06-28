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Организаторы «Евровидения» хотят все-таки оштрафовать Украину за недопуск Самойловой, – блогер

Организаторы «Евровидения» хотят все-таки оштрафовать Украину за недопуск Самойловой, – блогер
Управление «Евровидения» заблокировали страховой взнос Украины на сумму 15 миллионов евро, который Украина вносила на счет в обеспечение нормальных условий, требуемых организаторами конкурса. Украинская сторона утверждает, что ей не сообщили причин, по которым страховая сумма заблокирована. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн, передает replyua.net.

По словам эксперта, его конфиденциальные источники сообщают, что Украина будет оштрафована на пока несогласованную сумму – предположительно на 250 тысяч евро, за недопуск российской участницы на конкурс. «Кроме того, в кругах Евровидения говорят, что, возможно, появится судебный иск в обеспечение неполученных прибылей от бойкота конкурса Россией по вине Украины», – написал Соломон Манн.

Он отмечает, что в любом случае, «Евровидение» – это, в первую очередь, коммерческое предприятие и политические дрязги между странами их не интересуют, несмотря на то, что политикой в этом отношении и не пахнет, а одно страна просто развязала войну против другой, но коммерсантам это не совсем интересно. Эксперт пишет, что пока информация о штрафе для Украины распространяется на уровне слухов, но и они имеют право на жизнь, ведь, как известно, дыма без огня не бывает.
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