Есть только одна страна, которой по силам за считанные дни переловить по норам всех хакеров, – эксперт

В Украине и других странах мира уже вовсю сообщают о страшном вирусе с названием Петя (Petya), из-за которого наблюдались сбои в работе Бориспольского аэропорта, множества банков, торговых сетей, облэнэрго и даже киевского метро. Из международных: заблокировался порт в Мумбаи (Индия), контейнерные бюро Maersk по всему миру, в том числе в Израиле, несколько сайтов в Европе и Израиле, а также Индии и Китае. Об этом в своем блоге пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, о том, что вирус имеет русскоязычный корень и его разработчики находятся в Украине или России – говорит уже само название, но это имеет далеко не первоочередное значение, ведь суть и задача хакеров, где бы они не находились проста – это подорвать спокойствие и экономику.
Соломон Манн отмечает, что на фоне массовых атак, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предлагает США от обороны перейти к нападению. Глава израильского правительства считает, что, если будет воля США, то от хакеров не останется и следа. «Израильские секьюрити советуют: пора вводить жесткую криминализацию компьютерных преступлений и доказывать неотвратимость наказания за оные», – подытожил Соломон Манн.