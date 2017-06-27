Манн: неужели все украинцы такие, как Ляшко? Почему это чудище представляет Украину в Европе?

Как передает replyua.net, известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что украинская делегация в ПАСЕ продолжает укреплять дружеские отношения с Европой и немного шокировать тех европейских политиков, которые искренне поддерживают Украину. Поведение некоторых делегатов от Украины мягко говоря не соответствует европейской культуре и вызывает недоумение.
Как например Соломон Манн приводит выступление представителя от Украины, депутат Олега Ляшко, который перепутал выступление в ПАСЕ с своими юмористическими номерами в украинском парламенте и назвал организацию где он выступал – ПАСЕ - политическим импотентом, президента Аргамунта – русским шпионом и напомнил всем, при этом европейцы ждали хоть какого-то фактажа, но так и не дождались.
«Как вы не понимаете, что такие существа в Европе вызывают брезгливость и омерзение. Неужели украинцы такие как Ляшко? А, если нет, то, почему это чудище представляет Украину в Европейских парламентских органах?», – резюмировал эксперт.