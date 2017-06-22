Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что один из главных авторов олигархической версии Украины и один из основных виновников большинства бед современной Украины – экс-президент Леонид Кучма, наконец-то разразился интервью о том, как все плохо в Украине. Как пишет Соломон Манн, у него нет повода оспаривать большинство из тяжелых обвинений Кучмы.
Как пишет эксперт, Кучма в частности заявил, что в стране третий год идет самая настоящая война, а в стране нет единства, политические элиты только играют на судьбах людей. Также, по мнению экс-президента, Украина стала сырьевым придатком, а не, как когда-то страной с ракетно-космической отраслью, авиацией, нищей академией наук. «Только господин Кучма не признается, конечно, никогда что сам он – главный виновник нынешнего бедственного положения Украины. Что сам он – главный автор олигархическо-кумовской системы управления Украиной, при которой возникновение элиты и нормальной политики даже теоретически невозможно. Кучма – злой гений Украины, своего рода дьявол-обличитель», – написал Соломон Манн.
Он добавляет, что, рассказывая журналисту свою позицию, неужели Кучма ни на минуту не задумывается о том, что народ в Украине все-таки не круглый дурак и отчасти понимает, а отчасти догадывается, что этот обличитель общественных язв – один из основных их соавторов.