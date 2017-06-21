Манн: на хорошую новость для Украины всегда найдется и плохая

Соломон Манн, известный израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в прошедшем отопительном сезоне Украина смогла обойтись без закупок газа в России, и специалисты, уже наученные горьким опытом, начали заранее закачивать природное топливо, а несколько дней назад даже приступили к подготовке уже к новому сезону, информирует replyua.net.
«Как обычно, на хорошую новость всегда есть плохая: фонд субсидирования практически исчерпан: из 47 миллиардов гривен, выделенных на год, остается всего 12 миллиардов до конца текущего года. При этом надо учесть, что многие заявки еще не рассмотрены», отмечает эксперт. По его словам, в Министерстве финансов считают, что на этот раз Украине придется потратить 75 миллиардов гривен на субсидии, а не 45, как в прошлом сезоне.
Также Манн напомнил всем, что задолженность хозяйств сейчас возросла до двадцати миллиардов, и погашать ее никто не сможет. «Бюджет Украины в текущем году не превышает 700 миллиардов в доходной части, и насколько его выполнят к концу года, пока никто не знает. Думаю, что многое должна решить монетизация льгот», добавил эксперт.