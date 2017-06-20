Эксперт: Порошенко удалось главное – вписаться в политику новой администрации Трампа

Популярный в Украине израильский политический эксперт Соломон Манн у себя в Facebook поделился своим впечатлением от встречи Порошенко и Трампа в Белом доме. Как пишет Соломон Манн, несмотря на то, что Трапм неоднократно в последнее время давал сигналы, что Минские соглашения не действуют, он все же при встрече решил не перечить Порошенко и согласиться на их безоговорочном выполнении со стороны России. Это означает, что достигнут консенсус, то есть Порошенко удалось в последний момент нырнуть в программу Трампа и обозначить свою лояльность.
«Упоминание Порошенко патрулирования ОБСЕ границы с Россией вполне вписывается в план Манафора. В противном случае было бы странным упоминание границы и ОБСЕ со стороны Порошенко, в то время как сравнительно недавно говорилось с украинской стороны, что ОБСЕ необъективны и не имеют достаточных сил, чтобы что-либо предпринять», – написал Манн.
По его мнению, визит Порошенко скорее стал позитивным, нежели негативным. Жесткость США намного более полезна для Украины, чем подстрекательские выкрутасы прежней администрации. Украине нужен сейчас мир и развитие. По мнению эксперта, все это возможно только под жестким контролем США – никто другой не обладает возможностями помочь Украине в таких масштабах, как Вашингтон, поэтому, чем бы ни был вызван этот спонтанный рывок Порошенко – неважно, главное, что он сумел вписаться в политику новой администрации Трампа.