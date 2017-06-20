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Манн: британцы в восторге от шоу с отрезанной головой Трампа

Манн: британцы в восторге от шоу с отрезанной головой Трампа
Популярный израильский политический эксперт Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что жителям Туманного Альбиона настолько понравилось шоу с отрезанной головой президента США Трампа, продемонстрированное американской клоунессой, что они решили превратить постановку пьесы Шекспира в политизированное представление. Так, исторический персонаж Цезарь предстал перед публикой в парике и костюме Трампа, с которым расправились «борцы за демократию» на театральных подмостках.

Соломон Манн отмечает, что не обошлось и без образа супруги Трампа Мелании. Так, жена Цезаря-Трампа Кальпурния говорила с русским акцентом. Американцы раскусили замысел британцев, после чего многие американские компании, финансировавшие этот «культурный обмен» отозвали свое спонсорство.

«Святая левизна» не понимает «за что им такое» и утверждает что эти некультурные и глупые люди, дескать, не поняли их благородных и высококультурных замыслов... В любой стране «левые» умеют вызывать омерзение. Что в пропитанной социализмом Швеции, что консервативной Британии...», – прокомментировал эксперт.
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