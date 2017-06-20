Эксперт: Порошенко – авантюрист еще тот, он что-то знает, чего не знаем мы, раз пошел на такую авантюру

Известный израильский блогер и политический аналитик Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что, исходя из заявления пресс-секретаря Белого дома Спайсера, по всей видимости, подтверждается версия, что президент Украины Порошенко полетел в Вашингтон самочинно, не согласовав должным образом визит с администрацией Белого дома. Как сообщает Манн, до вчерашнего позднего вечера, когда он уже был в пути в воздушном пространстве США, никто не приветствовал Порошенко в аэропорту, как обычно бывает при официальных визитах. Даже самолет президента Украины невозможно было посадить вне очереди в правительственной секции одного из Вашингтонских аэропортов из-за того, что рейс незапланированный, потому самолет посадили на военной базе Сент Эндрюс, недалеко от Вашингтона.
По словам Манна, удивляет тот факт, что даже флага Украины не подняли у поля – встречали Порошенко только посол Украины и представители американских охранных служб. Пока точно неизвестно, когда президента Порошенко примет Трамп, но в принципе пока также и непонятна цель такого выходящего за рамки обыденности визита.
Как пишет эксперт, главный вопрос, который сейчас возник – это то, что случилось или что должно случиться на саммите G20, что погнало Порошенко на эту авантюру? Что знает он о готовящемся, чего не знаем мы? «Предположений много и одно другого хуже. Надо думать и смотреть. Настораживают слова президента Порошенко сегодня утром «...У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость...», – резюмировал Манн.