Эксперт: Минобороны России довольно глупо отреагировало на сбитый сирийский самолет, опять оборвав все контакты с США

Известный израильский политический обозреватель и блогер Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что Минобороны России довольно глупо отреагировало на сбитый сирийский самолет. В частности, ТАСС сообщает, что Минобороны РФ назвало этот случай «актом агрессии» и заявило, что теперь они, дескать, будут сбивать американские самолеты – таков смысл приостановления Меморандума о безопасности полетов, согласно которому обе стороны должны предупреждать друг друга заранее перед полетами вблизи от зон влияния друг друга.
По мнению Соломона Манна, в данном случае, когда сирийский, а не российский самолет был сбит, естественно, не предупредив заранее США о своем маршруте и его цели, выступление Минобороны РФ выглядит полным и совершенно безграмотным нонсенсом.
«Не думаю, чтобы россияне смогли отследить американский F18, тем более сбить его, но думаю, что духу на такую акцию у россиян не хватило бы, если бы даже они и могли сделать первое и второе. В любом случае, отношения накаляются, что совершенно не на пользу делу», – резюмировал Соломон Манн.