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Соломон Манн: еще одна жертва советской медицины...

Соломон Манн: еще одна жертва советской медицины...
Умер великий актер – Алексей Баталов. Один из тех, кто мог бы сиять в Голливуде, и чья звезда безусловно была бы на Аллее Звезд. Алексей Баталов умер в возрасте 89 лет после 5 месяцев нахождения в больнице по поводу перелома шейки бедра. Это повреждение до сегодняшнего дня в странах бывшего СССР считается смертельным для стариков. Человек старше 55 лет чаще всего именно так и умирает – либо ему бояться делать операцию, либо после операции, которые в большинстве случаев в пожилом возрасте неудачны. Об этом в Facebook пишет израильский блогер Соломон Манн.

«А вот моей бабушке посчастливилось жить в старости в Израиле. В 79 лет ей сделали аналогичную операцию и на третий день выписали из хирургии в гериатрическое отделение, где она училась заново ходить. Через месяц уже бегала даже не вспоминая о переломе. Прожила еще долгих 20 лет, не жалуясь на ногу. Мне плохо понятно в чем тут секрет, ведь в Израиле половина врачей – учившихся в СССР и тут с такими больными поступают как простая рядовая операция, а не как что-то из ряда вон выходящее», – написал Соломон Манн.

Он добавляет, что Алексей Баталов, относился к его любимым актерам. Его роли в фильмах «Девять дней одного года», «Бег», «Москва слезам не верит», "Живой труп", "Чисто английское убийство" - запомнились как очень сильные. А из детских впечатлений - незабываемый канатоходец Тибул в "Трех толстяках". Артист будет похоронен на Преображенском кладбище.
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