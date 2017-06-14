Соломон Манн: EBRD – не благотворительная контора, а раз нет отдачи от проектов – значит инвестиции будут снижаться

Известный израильский политический эксперт и обозреватель Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что крупнейший институциональный инвестор в мире – Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) – в 2016 году на 40% сократил инвестиции в Украину.
Эксперт напоминает, что до сих пор EBRD ежегодно инвестирует в Украину больше, чем все остальные иностранные инвесторы вместе взятые. Банк пока не комментирует годовой отчет и причины снижения инвестиционной привлекательности Украины, но, все же, на днях Шевки Аджунер – региональный директор Банка в Украине – должен будет ответить на вопрос журналистов.
«В принципе, для специалистов и так все ясно: EBRD – не благотворительная контора, а раз нет отдачи от проектов – значит инвестиции будут снижаться. Как говорят источники в Украине, уже сейчас получить финансирование от этого банка в Украине без крупных залогов практически невозможно. Банк все еще продолжает работу, но финансирует исключительно иностранных интересантов, которые могут предоставить финансовые гарантии за рубежом», – подытожил Соломон Манн.