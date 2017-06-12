Манн: террористы пробуждают в европейцах совесть, именно так можно объяснить уверенную победу партии Макрона

Во Франции завершился первый тур выборов в парламент (Национальное Собрание Франции). Выборы проходят при рекордной неявке избирателей и с рекордным поправением общества. При явке чуть больше 49%, впереди совершенно новая центристская партия президента Франции Макрона – показатель того насколько надоели французам привычные парижские бюрократы. Партия «Вперед, Республика» может получить абсолютное большинство в парламенте. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный израильский политический эксперт Соломон Манн.
По его словам, «правые» в лице Республиканцев (партия ушедших Саркози и Фийона) и партия Марин Ле Пен взяли соответственно 21,5% и 14%, а нынешние правители Франции и «хозяева жизни» – социалисты в конце списка с 10,2%. Иными словами, почти 90% французов вдруг проголосовали за «правых» и «центристов»!
«Вот как работает знаменитая максима Самаэля – из Книги Иова. Даже праведник начинает вопить, когда ему больно, как сказано: «...но, коснись плоти его – посмотрим, благословит ли он тебя?...». Оказывается, террористы пробуждают в европейцах совесть, если так можно назвать страх и разочарование. И надо же: даже француз под воздействием этого «правеет»... Не ожидал, честно говоря, как от англичан не ожидал, что они под воздействием терактов «полевели»... Впереди второй тур, который пройдет в ближайшее воскресенье уже без отсеявшихся меньшинств, не набравших 10% голосов», – прокомментировал Манн.