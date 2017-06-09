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Манн: безумно жалко такую страну с такими политиками и совершенно непонятно, как народ может такие существа над собой терпеть

Манн: безумно жалко такую страну с такими политиками и совершенно непонятно, как народ может такие существа над собой терпеть
Израильский политический обозреватель Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что вводят в ступор украинские политики. Эта наглость, беспринципность, полное презрение к народу и уверенность, что вокруг живут одни только идиоты, мостящие путь к власти – это так сильно проявляется только в Украине. Именно так Соломон Манн отреагировал на риторику Юлии Тимошенко, которая заявила, что только благодаря ее мастерски изготовленному газовому договору, Украина выиграла в Стокгольмском арбитраже, который отменил принцип «бери или плати».

«Просто слов нет... Неужели народ в Украине настолько низко пал, что может всерьез такое воспринять и поверить?», – задается вопросом блогер. По его словам, на самом деле, если бы не было этого ужасного контракта – не было бы угрозы уничтожения Украины ведь по контракту Украине грозило взыскание 56 миллиардов долларов – 2 годовых бюджета. Второе: Стокгольмский арбитраж вовсе не отменял принципа «бери или плати», он остался в том виде в котором и был до 2014 года. Просто в 2014 году Россия ошиблась и заключила неграмотное допсоглашение, которое можно было понимать, как постоянное изменение этого принципа. Так что благодарить Украине надо Россию за ее ошибку, а не Тимошенко.

Соломон Манн подчеркивает, цена была тоже пересмотрена лишь начиная с 2014 года с момента пресловутого допсоглашения, а до этого цена сохранялась как и было указано: самая высокая цена из всех европейских. Для сравнения: Украина платила базовую цену 450 долларов за 1000 кубов на входе, а вот Германия платила 380 долларов за 1000 кубов. «Безумно жалко такую страну с такими политиками... и совершенно непонятно, как народ может такие существа над собой терпеть…», - резюмировал Соломон Манн.
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