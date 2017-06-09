Эксперт о выборах в Великобритании: избрать такое чудовище – еще большее унижение чем просто выродиться

Популярный в Украине израильский политический обозреватель Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что выборы в Великобритании закончились и уже известны предварительные результаты, согласно которых надежды тори на то, что они получат однозначный мандат народа, о чем говорили все опросы три месяца назад, не оправдываются.
По словам Манна, консерваторы теряют около 17 мест в парламенте и не смогут сформировать правительство самостоятельно. «Очень печально, что великая англо-саксонская нация опустилась до такого ничтожества, что выбирают коммунистов и дорогу распада и самоликвидации, а не путь процветания», – написал Соломон Манн.
Он добавляет, что в то же время от этой англо-саксонской нации практически ничего не осталось, ведь вторую по величине партию Великобритании возглавляет с позволения сказать еврей, которого в Израиле иначе как выродком не называют, считает Соломон Манн. Отметим, что в итоге, по предварительным результатам, ни одна партия не получает абсолютного большинства в нижней палате парламента.